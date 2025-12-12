Filistin'den İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin arttığı uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Abdurrahman Sebatin'in ölümünün ardından İsrail'in hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlallerinin arttığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde tutulan Sebatin'in hayatını kaybetmesiyle ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara mektup gönderildi.

Mektupta, "Sebatin'in ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Bu durum ölümünün, gözaltına alınması ve tutukluluğu sırasında işgalci İsrail güçlerinin kendisine karşı uyguladığı yöntemlerden kaynaklandığını doğruluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Filistinli esirlere karşı "sistematik şekilde ihlallerde bulunduğuna" işaret edilen mektupta, İsrail'in ihlalleri arasında "tıbbi ihmal, işkence, hapishanelerdeki sert ve insanlık dışı koşullar, kötü muamele ve temel haklardan mahrum bırakılmanın" yer aldığı vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idam cezası çıkarma girişimlerine atıf yapılan mektupta, "Sebatin'in şehit edilmesi, işgalci İsrail hükümetinin Filistinli esirlere idam cezası uygulama yasası çıkarma girişimleri kapsamında gerçekleşti. Bu, gerginliğin benzeri görülmemiş şekilde tırmandırılması ve binlerce Filistinli esirin hayatına yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası topluma seslenilen mektupta, İsrail'in ciddi ihlallerine son verilmesi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve "hakiki uluslararası koruma" sağlanması için acil ve etkili şekilde harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamaya göre İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından hapishanede tuttuğu Filistinlilere yönelik ihlallerini artırdı ve bu durum 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze ateşkes anlaşmasından sonra da devam etti.

Filistin'in verilerine göre askeri kamplarda alıkonulanlara ek olarak İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk 9 bin 300'den fazla Filistinli tutuluyor.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden 10 Aralık'ta yapılan açıklamada 21 yaşındaki Filistinli esir Sebatin'in İsrail hastanesinde hayatını kaybettiği duyurulmuştu.