Haberler

Filistin: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamele İsrail'in kanun tanımazlığını gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesini ve gözaltındaki kişilere kötü muameleyi kınayarak, bunun İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayan yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesi ve gözaltındaki kişilere kötü muamelesinin, "İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayan yaklaşımını ortaya koyduğunu" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla insani görev kapsamında yola çıkan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine kötü muamelenin en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı görüntüleri yayımlamasının "bireysel siyasi gösteri" olmadığı, bunun İsrail'in "hukuk, ahlak ve insanlık onuruyla bağını kaybettiğini" ortaya koyduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail hükümetinin yalnızca Filistinlilere karşı suç işlemekle yetinmediği, baskı ve aşağılamayı dünyaya açık şekilde sergilenen günlük uygulamaya dönüştürdüğü kaydedilirken, aktivistlerin maruz kaldığı muameleyle, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri tanımayan yaklaşımını ortaya koyduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin cesaret ve insani dayanışmasının takdir edildiği ifade edildi.

İsrail "deniz korsanlığı" yapıyor

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırısı, tekneleri alıkoyması ve aktivistlere yönelik uygulamalarının "uluslararası hukukun açık ihlali ve deniz korsanlığı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'nda korumaları eşliğinde aktivistlerin tutulduğu alana geldiğinde aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde yere yatırıldığı görüntülerin "provokatif ve aşağılayıcı" olduğu ifade edildi.

Bazı aktivistlerin İsrail marşını dinlemeye zorlandığının aktarıldığı açıklamada, Ben-Gvir'in aktivistlerin uzun süre cezaevinde tutulması yönündeki açıklamalarının, İsrail hükümetinin "ırkçı ve aşırılıkçı zihniyetini" yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistleri "özgür dünyanın vicdanı" şeklinde nitelendirilerek, bu tür müdahalelerin uluslararası dayanışmayı durduramayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, İsrail ihlallerinin durdurulması ve uluslararası aktivistlerin korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi

Yıllardır süren uygulamaya son verdi
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

Mide kanaması geçiren ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten haber var
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı