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Filistin'de Devlet Başkanlığı Seçimleri 2027'de Yapılacak

Filistin'de Devlet Başkanlığı Seçimleri 2027'de Yapılacak
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı seçimlerinin 2027 yılında yapılacağını duyurdu. Ayrıca 1 Kasım'da Filistin Ulusal Konseyi seçimleri planlanırken, Yasama Konseyi'ndeki sandalye sayısı 200'e çıkarıldı ve seçim barajı yüzde 1'e düşürüldü.

RAMALLAH, 15 Haziran (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı seçimlerinin 2027 yılında yapılacağını duyurdu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın pazar günü bildirdiğine göre Abbas, yayımladığı kararnamede hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki Filistinlilere, bu yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Habere göre Abbas, pazar günü siyasi katılımı artırmak ve demokratik temsili genişletmek amacıyla bir kanun hükmünde kararname yayımladı.

Ajans, yeni düzenlemeyle "Filistin Yasama Konseyi'ndeki sandalye sayısının 200'e çıkarıldığını, sandalye kazanmak için gerekli seçim barajının yüzde 1'e düşürüldüğünü ve seçim listesinde yer alacak asgari aday sayısının ise 16'dan 20'ye yükseltildiğini" bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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