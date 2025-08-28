Filistin Büyükelçisi Viyana'da Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, uluslararası toplumun, "iki devletli çözüm çağrısında inandırıcı olmak istiyorsa" yapabileceği ilk adımın Filistin Devleti'ni tanımak olduğunu vurguladı.

Şafi'nin başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Filistin Dostluk Grubu'nun toplantısı Viyana'da yapıldı.

Toplantıya, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra birçok ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Şafi, burada yaptığı konuşmada, şu an Filistin Devleti'ni tanımak istemediklerini ve "müzakere edilmiş iki devletli çözüm" istediklerini söyleyen ülkelere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Peki kiminle müzakere edeceğiz? Yani, bu ülkelerin bize kiminle müzakere etmemizi söylemelerini istiyorum. İki devletli çözümü öldürerek hayat projesini gerçekleştirdiğini söyleyen Başbakanla (Binyamin Netanyahu) mı? Büyük İsrail'den bahseden Başbakanla mı? Peki, kiminle müzakere edeceğiz? Tanrı ile mi?"

Şafi, uluslararası toplumun, "iki devletli çözüm çağrısında inandırıcı olmak istiyorsa" yapabileceği ilk adımın Filistin Devleti'ni tanımak olduğuna dikkati çekti.

Bu adımla, uluslararası hukuk düzeyinde bir gerçeklik sağlanacağını belirten Şafi, böylece İsrail'in bu topraklarda yaptığı her şeyin yasa dışı olduğunu teyit etmiş olacaklarını söyledi.

Şafi, tüm ülkeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya katılmaya çağırdı.

Şafi, İsrail ordusunda görev yapan, Gazze'de katliamlara karışmış İsrailli çifte vatandaşlığa sahip birçok kişinin bulunduğunu hatırlatarak, tüm ülkelerden, bu kişileri araştırmalarını ve adalete teslim etmelerini istedi.

İsrail parlamentosunda uluslararası hukuka göre yasa dışı olan, Filistin topraklarındaki "yerleşim yerlerinde" yaşayan üyeler bulunduğunu anımsatan Şafi, tüm ülkelerin parlamentolarının söz konusu kişilerle ilişki kurmaması gerektiğini iletmelerini talep etti.

Şafi, İsrail parlamentosundaki yerleşimci olan milletvekilleriyle ilişki kurmamanın güçlü bir mesaj vereceğini dile getirerek, baskı düzeyini arttırmak için "farklı cephelerde" çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

"İsrail hükümetinin barış değil, Filistin bölgesi ve ötesini hedeflediği çok açık. Buna izin verilemez"

Büyükelçi Eler ise Gazze'nin devlet terörü altında olduğunu vurgulayarak, sadece dayanışma göstermenin yeterli olmadığını kollektif eylemlerle adım atmaları gerektiğini kaydetti.

Eler, öncelikli hedefin Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması olduğuna dikkati çekti.

Barış çabalarını desteklediklerini belirten Eler, "Ancak şu anda İsrail hükümetinin barış değil, Filistin bölgesi ve ötesini hedeflediği çok açık. Buna izin verilemez. Bu durdurulmalıdır." dedi.

Eler, Filistin Devleti'nin tanınmasının artık "geri alınamaz" bir gerçek haline geldiğini ancak sadece tanımanın yeterli olmadığını söyleyerek, İsrail'i kalıcı bir çözüme zorlamak gerektiğini vurguladı.