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Batı Şeria'da yeni ilhak girişimi

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimcilere kolluk yetkilerini polise devretme planını kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal eden bir ilhak girişimi olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik kolluk kuvveti yetkilerini İsrail polisine devretme planının, "Batı Şeria'da egemenlik kurma ve işgal altındaki toprakların yasa dışı ilhakının pekiştirilmesi girişimi" olduğunu belirtti.

Şeyh, yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın söz konusu yetkilerin İsrail polisine devredilmesine yönelik planını şiddetle kınadı.

Bu adımın "uluslararası hukukun, uluslararası meşruiyet kararlarının ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali" olduğunu vurgulayan Şeyh, söz konusu girişimin Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasalarını ve egemenliğini dayatmaya ve işgal altındaki toprakların ilhakını pekiştirmeye yönelik yeni bir girişim" olduğunu ifade etti.

"Yerleşim birimlerinin tüm biçimleri yasa dışıdır"

"Yerleşim birimlerinin tüm biçimleri yasa dışıdır." ifadesini kullanan Şeyh, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarının herhangi bir bölümü üzerinde egemenliği bulunmadığının altını çizdi.

Şeyh, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirmesi, bu tek taraflı ve tehlikeli İsrail uygulamalarını durdurması ve İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası hukuka uymaya zorlaması" çağrısında bulundu.

Katz'dan Batı Şeria'daki İsraillilerle ilgili yetkilerin polise devri için hazırlık talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun rolünün Batı Şeria'da sadece Filistinlilere karşı olduğunu ileri süren Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kastederek sözde "sivil" konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtmişti.

İsrail basını, Katz'ın talimatının gerçekleştirilmesi durumunda bunun yeni bir ilhak adımı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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