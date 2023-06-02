Filipinli Yetkili: Rcep'in Filipinler İçin Yürürlüğe Girmesi 'Dönüm Noktası' Niteliğinde

MANİLA, 2 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Baş Müzakerecisi Allan Gepty, RCEP'in Filipinler için yürürlüğe girmesinin "dönüm noktası niteliğinde" olduğunu söyledi.

MANİLA, 2 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Baş Müzakerecisi Allan Gepty, RCEP'in Filipinler için yürürlüğe girmesinin "dönüm noktası niteliğinde" olduğunu söyledi.

Cuma günü yaptığı basın açıklamasında "RCEP'in uygulanması konusunda hepimiz hazırız" diyen Gepty, ortaklık kapsamında ülkesinin ticaret, mal, hizmet ve yatırım konularında fayda ve fırsatlar elde edeceğini vurguladı.

Gepty, "Çin, Güney Kore ve Japonya'da bulunan kilit önemdeki ürünler için piyasa erişimimiz iyileşecek. Ayrıca Filipinlilere yönelik hizmetler için garantili piyasa erişimimiz de olacak" dedi.

RCEP anlaşması, Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma, Çin ve dokuz ayrı ülke için 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi. Diğer imzacı ülkeler ise anlaşmayı daha sonraki aylarda onaylayarak uygulamaya koydu.

10 ASEAN ülkesi, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasa erişimini kolaylaştıran dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını onaylayan son ülke Filipinler oldu.

Filipinler Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada, RCEP'e katılan Filipinler'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2,02 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı olan Gepty, şu anda Filipinli paydaşlar için asıl mücadele alanının, bölgede nasıl ticaret ve iş yapılacağını öğrenmek olduğunu kaydetti.

Gepty, "Profesyonellerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın, anlaşmanın sunduğu fırsatlardan nasıl yararlanabileceklerini ve RCEP bölgesinde yatırımda bulunup yatırımlarını korumayı öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Alfredo Pascual, Cuma günü yaptığı açıklamada RCEP'in faydaları konusunda hükümetin bilinçlendirme kampanyası düzenlediğini söyledi.

Bakan, "RCEP, mal ve hizmetlere daha iyi erişim yoluyla mikro küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel değer zincirine katılımını pekiştirecek" diye konuştu.

Pascual yerel paydaşları, bölgesel ticaret ve yatırımı artırması beklenen açık ve kapsayıcı ticaret sisteminin sunduğu avantajlardan faydalanmaya teşvik etti.

Filipinler Maliye Bakanlığı, rekabet gücünü artırmak amacıyla Filipinler'in bu ekonomik ve teknik işbirliğinden yararlanacağına inanıyor.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tarım ürünleri, otomotiv parçaları ve giysi gibi Filipin ihraç mallarına yönelik daha düşük veya sıfır ithalat tarifelerinin uygulanması, ülkenin daha büyük ürün pazarlarına erişimini artıracak" ifadeleri kullanıldı.