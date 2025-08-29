Filipinli Soprano Grubu 'The Nightingales' Türkiye'de Türk Kültürünü Tanıdı

Filipinli soprano grubu "The Nightingales"in (Bülbüller) üyeleri Bianca Camille Lopez Aguila ve Bernadette Mamauag, Türkiye'yi ziyaret etmenin kendilerine Türk halkıyla bağlantı kurma ve Türkçeyi tanıma imkanı sunduğunu belirterek, Türk kültüründen övgüyle söz etti.

Filipinli Lopez Aguila ve Mamauag, "The Nightingales" grubunun ortaya çıkışını, Türk müziği ve kültürüne ilgilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Lopez Aguila, Mamauag ile daha önce Filipinler'in önde gelen korosu Filipinler Madrigal Korosu'nda yer aldıklarını ifade ederek, "The Nightingales"in 2008'de kurulduğunu söyledi.

Bülbüllerin dünyanın her yerinde çok güzel ötmeleriyle bilindiği için "The Nightingales" adını seçtiklerini ifade eden Lopez Aguila, "Aslında erkek bülbüller çok güzel ötermiş. Biz yine de bülbülün güzel sesi hatırına bu ismi seçtik." dedi.

"Her şey paylaşmakla ilgili"

Mamauag, Filipinler'i dünyanın dört bir yanında temsil etmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Çıktığımız her turne bizim için bir ayrıcalık. Filipinler adına katıldığımız her kutlama, sesimizi kullanarak kültürümüzü, Filipinler'in güzelliğini paylaşmak için iyi bir fırsat. ve tabii işin içinde insanlarla bağ kurmak var. Her şey paylaşmakla ilgili." diye konuştu.

Konser verdikleri ülkeden ülkeye repertuarlarının değiştiğini belirten Lopez Aguila, "Farklı ülkelere gittiğimizde, konserlerimizde o ülkelerin şarkılarını ve müziklerini repertuarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden, şarkıların bizim için yeniden düzenlenmesi konusunda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lopez Aguila, farklı dillerdeki şarkıları ezberlemek için o ülkenin yerel halkıyla konuşma fırsatı yakalamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kelimeleri doğru şekilde söylemeye ve telaffuz etmeye çalışıyoruz. Gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu yüzden yerel halka telaffuzumuzun iyi olup olmadığını, bizi anlayıp anlamadıklarını soruyoruz. Her zaman o ülkenin müziğini sunmaya çalışıyoruz." dedi.

"Çok güzel bir kültürünüz, çok güzel bir tarihiniz var"

Mamauag, Türkiye'yi ilk ziyaret ettiklerinde özellikle Türk mutfağı için heyecanlı olduklarını söyleyerek, kebap, ayran ve Türk lokumunu çok sevdiklerini kaydetti.

Sanatçı Mamauag, "(Türkiye'de bulunmak) Bu bizim için güzel bir deneyim. Bu deneyim bize Türk halkıyla bağlantı kurma, dilinizi tanıma imkanı sunuyor. Dilinizi şarkılarımıza daha kolay uyarlayabiliyoruz çünkü onu ilk elden deneyimledik. Çok güzel bir kültürünüz, çok güzel bir tarihiniz var." diye konuştu.

Lopez Aguila, sahneye çıkmadan önce yerine getirdikleri bazı rutin görevleri olduğunu anlatarak, "Repertuar açısından tüm şarkıları gözden geçirmeye çalışıyoruz. Şarkıların sırası, telaffuzları, anlamları ve neden orada oldukları, neden seçildikleri gibi konulara odaklanıyoruz. Tüm şarkıları içselleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk müziğini çok sevdiklerini vurgulayan Lopez Aguila, "Bunun doğru teknik terim olup olmadığından emin değilim, ama Batı müziğinde modal gamları çalıştık ve bu modal gamlara benziyor. İçerdiği tüm perküsyonlarla çok dans edilebilir bir müzik." yorumunu yaptı.

Lopez Aguila, Türkiye'deki sahnelerinde "Fikrimin İnce Gülü" adlı eseri seslendirdiklerini söyleyerek "Bu şarkının çok popüler olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, Filipinler'de şarkıcı ve aynı zamanda aranjör arkadaşımızdan bu şarkıyı bizim için düzenlemesini istedik. O da yaptı. Şarkıyı çok seviyoruz." dedi.