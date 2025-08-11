Filipinler, Tayvan Krizinde Savunma Kararlılığını Vurguladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'in, Tayvan üzerinden çıkabilecek olası bir çatışmaya "Filipinler de dahil olur" sözlerini "ateşle oynamak" şeklinde nitelendirmesini reddederek, ülkesinin topraklarını savunma kararlılığını yineledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Marcos Jr, başkent Manila'daki düzenlediği basın toplantısında, Tayvan konusunda olası bir Çin-ABD çatışmasının Filipinler'i kaçınılmaz olarak etkileyeceğini söylediğini hatırlattı.

Marcos Jr, ülkesinin Tayvan'a coğrafi yakınlığına ve adada yaşayan binlerce Filipinli işçiye dikkati çekerek, "Ne dediklerini bilmiyorum. Ateşle oynamak mı? Ben sadece gerçeği söylüyorum. Savaş istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Tayvan üzerinden bir savaş çıkması halinde Filipinler'in istemese de bu duruma sürükleneceğine yönelik söylemini yineleyen Marcos Jr, "İster istemez bu meseleye çekileceğiz. İte kaka da olsa." dedi.

Marcos Jr, Çin'in son dönemde artan deniz faaliyetlerine rağmen geri adım atmayacaklarını belirterek, ülkesinin topraklarını savunma kararlılığını yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos'ta Marcos Jr'ın Tayvan ile ilgili sözleri sebebiyle Filipinler'e protesto notası vermiş ve Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Filipinler'den Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda "ateşle oynamaktan" kaçınmasını istemişti.