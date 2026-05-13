Filipinler Senatosu'nda silah sesleri duyuldu

Filipinler'in başkenti Manila'daki Senato binasında en az 10 el silah sesi duyuldu. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, binanın saldırı altında olduğunu doğruladı ve güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, başkent Manila'daki Senato binasında karışıklık çıktı.

Olay yerinden bildiren gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu ifade etti.

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, binada silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi.

Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, "saldırganların" kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna, "Bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
