Filipinler'de UCM tarafından aranan Senatör Ronald dela Rosa, sığındığı Senato binasından kaçtı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla aranan Filipinli Senatör Ronald dela Rosa'nın, tutuklanmamak için sığındığı Senato binasından kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, Senatör dela Rosa'nın tutuklanmamak için sığındığı Senato binasından kaçtığını duyurdu.

Başkent Manila'daki Senato binasında dün silah seslerinin ardından çıkan kargaşanın, dela Rosa'nın binadan kaçmasına imkan sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. olayın ardından canlı yayında yaptığı açıklamada halkı sakin olmaya çağırırken, olayın dela Rosa'nın kaçışını kolaylaştırmak amacıyla kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Filipinler Senatosu'nda dün en az 10 el silah sesi duyulmuş, bina güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatılmıştı.

Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, "saldırganların" kimliğini bilmediklerini söylemişti.

64 yaşındaki dela Rosa, 2016-2022 yıllarında görev yapan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.

Ronald dela Rosa, Duterte'nin uyuşturucuyla savaş operasyonları sırasında görev yaptığı dönemde çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

Filipinler, UCM'nin Duterte'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, söz konusu suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine, soruşturma askıya alınmıştı.

UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

Duterte, mart ayında Filipinler makamları tarafından UCM'nin çıkardığı tutuklama kararıyla gözaltına alınmıştı, halen Hollanda'daki UCM tesisinde tutuluyor.

Mahkemenin bugün başlaması planlanan duruşması, Duterte'nin avukatlarının müvekkillerinin yargılanacak durumda olmadığı yönündeki argümanlarını değerlendirmeleri için hakimlere zaman tanınması amacıyla ertelendi.

Filipinler makamları, 80 yaşındaki Duterte'yi, UCM'nin tutuklama emri doğrultusunda 12 Mart'ta Mahkeme'ye teslim etmişti.