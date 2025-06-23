Filipinler, Ortadoğu'daki Tırmanan Çatışma İçin Endişelerini Dile Getirdi

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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından Ortadoğu'da tırmanan çatışmadan büyük endişe duyduğunu açıkladı ve tarafları diplomasiye çağırdı.

MANİLA, 23 Haziran (Xinhua) -- Filipinler, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından yaptığı açıklamada Ortadoğu'da tırmanan çatışmaya ilişkin büyük endişelerini dile getirdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filipinler, son birkaç saatte Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerden büyük endişe duymaktadır" denildi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, "İlgili tarafları diplomasi yolunu izlemeye ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilecek bu çatışmanın daha da tırmanmasından kaçınmaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Bakanlık, bölgedeki Filipinlilerin refah ve güvenliğinin "öncelikli endişe" olduğunu ve vatandaşlarının korunmasına öncelik vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada "Filipinler, bu krize barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini yinelemeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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