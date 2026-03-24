Filipinler, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji tedarikine etkisi nedeniyle "ulusal enerji acil durumu" ilan etti

Filipinler, Orta Doğu'da süregelen çatışmaların enerji tedarikine oluşturduğu tehdit nedeniyle ulusal enerji acil durumu ilan etti. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, bu kararı Başkanlık Kararnamesi ile duyurdu.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, söz konusu kararı Başkanlık Kararnamesi ile duyurdu.

Hükümetin enerji tedariki, gıda, temel hizmetler ve vatandaşların refahını ele alan bir dizi uygulamayı gerçekleştireceği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

