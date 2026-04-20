Filipinler ordusu, 19 komünist isyancının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Filipinler ordusu, Negros Occidental eyaletinde gerçekleştirilen çatışmada, Yeni Halk Ordusu mensubu 19 kişiyi etkisiz hale getirdi. Ordu sözcüsü, devam eden askeri operasyonlar nedeniyle bölgedeki yüzlerce kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Filipinler ordusunun Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) mensubu 19 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, ordu güçleri, Negros Occidental eyaletinin Toboso ilçesinde NPA mensuplarıyla çatışmaya girdi.

Filipinler ordusu sözcüsü Albay Louie Dema-ala, çatışmada, NPA mensubu 19 komünist isyancının etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

Bölgedeki devam eden askeri operasyonların parçası olduğu vurgulanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu

Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu

O okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı