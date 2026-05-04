Filipinler'in doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Doğu Asya ülkesi Filipinler'in doğusundaki Samar Adasında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Samar Adasının kuzeybatısındaki Nena bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oluştu.
Yerin 73,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, ülkenin doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan