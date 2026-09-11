Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 35'e yükseldi
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Filipinler açıklarında yolcu feribotunda dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.
Filipinler açıklarında yolcu feribotunda dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.
Yetkililer, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda dün çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirten yetkililer, 54 kişiden halen haber alınamadığı bilgisini paylaştı.
Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA