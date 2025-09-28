Haberler

Filipinler'deki Muson Yağmurları ve Tayfunlar Can Alıyor: 26 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 2,8 milyon kişi afetlerden etkilendi.

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, yaklaşık 2,8 milyon kişinin afetlerden etkilendiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) muson yağmurları ile Ragasa, Mitag (Mirasol) ve Bualoi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 26'ya çıktığı, 33 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 8 bin 916 evin hasar gördüğü, afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan "süper tayfun" nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.