Haberler

Filipinler'de Sel Projeleri Yolsuzluk Skandalı Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in başkenti Manila'da on binlerce kişi, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yolsuzluk skandalını protesto etmek üzere toplandı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasının yakından takip edildiğini belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'da on binlerce kişi, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yolsuzluk skandalını protesto etti.

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması sürerken on binlerce kişi, Manila'da bu skandalı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Manila'daki Rizal Parkı'nda toplanan yaklaşık 27 bin kişi, yolsuzluk skandalıyla alakalı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Quezon City kentinde de göstericilerin bugün protesto düzenleyeceğini ifade eden polis, tedbir amacıyla iki kentte 16 bini aşkın güvenlik gücünün konuşlandırıldığını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın protestoları yakından takip ettiği bildirildi.

Yolsuzluk skandalı

Filipinler Devlet Bakanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

UFC'de Danis ve Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.