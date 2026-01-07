Haberler

Filipinler'de Mayon Yanardağı'ndaki hareketlilik sebebiyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Filipinler'in en aktif yanardağı olan Mayon Yanardağı'ndaki artan volkanik hareketlilik nedeniyle alarm seviyesi 3'e çıkarıldı ve yaklaşık 3 bin köy sakini tahliye edildi. Yetkililer, yanardağın zirvesinde hafif patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı çevresinde artan volkanik hareketlilik nedeniyle alarm seviyesinin yükseltilmesi üzerine yaklaşık 3 bin köy sakini tahliye edildi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusunda yer alan ve ülkenin en aktif yanardağı olan Mayon Yanardağı'nda hafif patlamalar meydana geldi.

Yanardağın zirvesindeki kraterden ara ara düşen kaya parçalarının ve aşırı sıcak kül, gaz ve kaya parçalarından oluşan piroklastik akıntıların tespit edilmesi üzerine bölgede 5 aşamalı uyarı sisteminde alarm seviyesi 3'e çıkartıldı.

Patlamaların ardından, dağın eteklerinde "kalıcı tehlike bölgesi" ilan edilen yerlerde yaşayan yaklaşık 3 bin köy sakini tahliye edildi.

Filipin Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) Başkanı Teresito Bacolcol, konuya ilişkin verdiği demeçte, "Bu zaten bir patlama ama sessiz bir patlama. Lav zirveye birikerek kubbeyi şişiriyor ve kubbenin bazı kısımları çatlayarak araba büyüklüğünde kaya düşmelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Bacolcol, yanardağdaki hareketliliğin daha ciddi ve yıkıcı bir patlamaya dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Kalıcı tehlike bölgesinin eteklerinde yerleşim ve tarım faaliyetleri yasak olmasına rağmen, binlerce kişi bu kısıtlamalara uymuyor ve bölgede yaşamayı sürdürüyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

