Filipinler'de Heyelanlar: 4 Ölü
Filipinler'de iki farklı bölgede meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Filipinler'de iki farklı bölgede meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Manila Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkenin Benguet bölgesinde olumsuz hava şartlarından korunmak için bir barınağa sığınan 2 işçinin heyelanda hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı aktarıldı.
Rizal'da da toprak kayması sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA