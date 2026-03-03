Filipinler'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'in Rizal bölgesinde düşen bir helikopterde iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Filipinler'in Rizal bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, yetkililer, başkent Manila'dan Quezon kentine gitmek üzere havalanan "Bell 505" tipi özel helikopterin Rizal'de düştüğünü bildirdi.
Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, birinin durumu kritik olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, helikopterin zorunlu iniş sırasında düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ederek, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını söyledi.