Filipinler'de Kara Nasıriye Töreni Yoğun İlgi Gördü

Güncelleme:
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Kara Nasıriye törenine binlerce kişi katılarak heykeli onurlandırdı. Tören, Manila'nın Quiapo bölgesinde gerçekleştirildi.

MANİLA, 10 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Kara Nasıriye töreni sırasında Kara Nasıriye heykelini taşıyan arabaya dokunmaya çalışan insanlar, 9 Ocak 2025.

Filipinler'de binlerce kişi, Kara Nasıriye heykelini onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel törene katılmak için perşembe günü Manila'nın Quiapo bölgesine akın etti. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
