Filipinler'de Akaryakıt Zammı Öncesi Benzin İstasyonlarında Kuyruklar Oluştu

Albüm: Filipinler'de Akaryakıt Zammı Öncesi Benzin İstasyonlarında Kuyruklar Oluştu
Güncelleme:
Filipinler'de sürücüler, salı günü yürürlüğe girmesi planlanan benzin fiyat artışı öncesi istasyonlara akın etti. Enerji Bakanı, fiyatların litre başına 17 ila 24 peso arasında artacağını duyurdu.

QUEZON, 10 Mart (Xinhua) -- Filipinler'de sürücüler salı günü yürürlüğe girmesi planlanan büyük fiyat artışı öncesi benzin istasyonlarına akın etti.

Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının bu hafta litre başına yaklaşık 17 ila 24 peso (yaklaşık 0,29 ila 0,40 ABD doları) artmasının beklendiğini belirtti.

500

