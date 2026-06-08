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Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin 55,2 km derinlikte olduğunu bildirdi. Artçı sarsıntılar ve tsunami uyarıları yapıldı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından 4,8 ile 6,5 büyüklüğünde 6 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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