Albüm: Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, tsunami uyarısı da yaptı.

Kaynak: Xinhua