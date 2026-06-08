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Albüm: Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Albüm: Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 8 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, tsunami uyarısı da yaptı.

Kaynak: Xinhua
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