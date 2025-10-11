Haberler

Filipinler'de 7,4 ve 6,7 Büyüklüğündeki Depremler 7 Can Aldı

Güncelleme:
Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen iki büyük depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 436 kişi etkilendi. Tahliyeler sürüyor.

Filipinler'de dün meydana gelen 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilediği belirtildi.

Açıklamada, 1265 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında güvenli bölgelere taşındığı, 7 bin 915 kişinin yerinden edildiği bilgisi verildi.

Sivil Savunma Ofisinin açıklamasında da depremler nedeniyle 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
