Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem: 5 Ölü

Güncelleme:
Filipinler'in Palompon bölgesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Bogo kenti açıkları olarak belirtildi. Bölgedeki yerleşim yerlerinde hasar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

6,9 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada önce 6,7 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 6,9 olarak güncellenirken depremin merkez üssünün Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Açıklamada, denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısı yapılarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği ifade edildi. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

