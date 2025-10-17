Filipinler'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Filipinler'in Luzon Adası'nda Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Union kentinin güneybatısı olarak belirlenirken, Can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel