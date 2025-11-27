Filibe Başkonsolosu Emre Manav'dan Edirne Valisi Yunus Sezer'e Ziyaret
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek çalışmalarını paylaştı ve başarılar diledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Manav, Vali Sezer'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manav'a görevinde başarı diledi.
Manav da çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel