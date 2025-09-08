Fildişi Sahili'nde Kanoda Alabora: 11 Kayıp

ABİDJAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Fildişi Sahili'nin güneybatısındaki Buyo kasabasında yer alan Sassandra Nehri'nde bir kanonun alabora olması sonucu 11 kişi kayboldu.

Ulusal Uyum, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı Myss Belmonde Dogo cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Bir su aygırı nedeniyle bir kanonun alabora olması sonucu kadınlar, genç kızlar ve bir bebek dahil 11 kişinin kaybolduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik" dedi.

Yerel yetkililer, kazanın cuma sabahı erken saatlerde bir su aygırının kanoya saldırması sonucu meydana geldiğini söyledi.

14 kişinin bulunduğu kanodan üç kişi kurtarıldı. Kayıp kişileri bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.