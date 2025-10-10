Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kampanyası Başladı

Fildişi Sahili'nde 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya süreci resmen başladı.

Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla başlayan seçim kampanyası sürecinin 23 Ekim gece yarısı sona ereceği belirtildi.

Adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu'nun (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisi'nin (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve siyasetçi Ahoua Don Mello bulunuyor.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.