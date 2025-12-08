Haberler

35 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor

Güncelleme:
Mersin Tarsus'ta yaşayan 53 yaşındaki Cennet Karabacak, 35 yıldır mücadele ettiği fil hastalığı nedeniyle tedavisi için hayırseverlerden yardım istiyor. Ailesinin maddi imkanları tükenince tedavisini durdurmak zorunda kaldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fil hastası Cennet Karabacak (53), tedavisi için destek bekliyor. 35 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Karabacak, "İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım" dedi.

Tarsus'ta yaşayan Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 205 kiloya çıktı. Bir süredir özel sağlık merkezinde tedavi gören Karabacak, 145 kiloya düştü. Tedavinin uzun ve maddi boyutunun yüksek olması aileyi zora soktu. Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen tedavisi için ailesi, köydeki araziyi sattı. Satılan arazi de tedavi ücretinin tamamını karşılamadı.

Cennet Karabacak ve ailesi hayırseverlerden yardım istiyor. Yaşadıklarını anlatan Karabacak, "19 yaşında fil hastalığına yakalandım. 35 senedir çekiyorum. İstanbul'a geldim, bir özel hastanede tedaviye başladım. İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım" diyerek destek istedi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
