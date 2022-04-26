'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından, 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça Demokrasi Evi Parkı'nda yaptırılan, 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki aynayı kıranın 9 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Belediye, gelişme üzerine olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Datça Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı anısına Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacının bulunduğu alana heykel yaptırdı. Heykeltıraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki ayna, geçen 22 Nisan'da taşla kırıldı. Belediye temizlik görevlileri tarafından fark edilen olayla ilgili yapılan inceleme sonucu, kamera görüntülerinden heykeli tahrip edenin 9 yaşlarında bir çocuk olduğu tespit edildi. Belediye, gelişme üzerine olayla ilgili şikayetçi olmadı.