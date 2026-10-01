Fiji-Yeni Zelanda arasında balinaya çarpan yattaki 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı

Fiji-Yeni Zelanda arasında balinaya çarpan yattaki 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarpan yat alabora oldu. Ağır hasar alan yattan cankurtaran salına sığınan 4 kişi, bölgeye ulaşan ekiplerce yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.
Güney Pasifik'teki ada ülkeleri Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarparak alabora olan yattaki 4 kişi kurtarıldı.
ABC News'in haberine göre, yat, Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken bir balinaya çarptı.
Çarpışmanın ardından ağır hasar alan yat alabora oldu.
Cankurtaran salına sığınarak yardım bekleyen 4 kişi, bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.
Kaynak: AA