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Fiji-Yeni Zelanda arasında balinaya çarpan yattaki 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı

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Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarpan yat alabora oldu. Ağır hasar alan yattan cankurtaran salına sığınan 4 kişi, bölgeye ulaşan ekiplerce yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.

Güney Pasifik'teki ada ülkeleri Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarparak alabora olan yattaki 4 kişi kurtarıldı.

ABC News'in haberine göre, yat, Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken bir balinaya çarptı.

Çarpışmanın ardından ağır hasar alan yat alabora oldu.

Cankurtaran salına sığınarak yardım bekleyen 4 kişi, bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.

Kaynak: AA
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