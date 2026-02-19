Haberler

Figen Yüksekdağ'dan Sosyalist Örgütlere Dayanışma Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ESP ve çeşitli sol/sosyalist kurumlara yönelik operasyonlara tepki göstererek etkin dayanışma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ESP ve çeşitli sol/sosyalist kurumlara yönelik operasyon ve gözaltılara tepki göstererek, "Mücadele öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum" dedi.

Yüksekdağ, kamuoyuna ilettiği mesajında sol ve sosyalist kurumlara yönelik gözaltı ve operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:

"ESP Eş Genel Başkanı Sn. Murat Çepni, parti ve il yöneticileri, Sosyalist Kadın Meclisleri üye ve yöneticileri, SGDF, BEKSAV, Etkin Haber Ajansı, DİSK/LİMTER-İş, Polen Ekoloji temsilci ve aktivistleri Türkiye ve Kürdistan halklarımızın yüz akı ve halklarımızın birleşik mücadelesinin, kardeşliğinin, demokratik barışın yılmaz savunucusudur. Yoldaşlarımız bu onurlu ama zor görevi yerine getirirken sayısız saldırıya ve operasyona maruz kalan, bedel ödemekten sakınmayan sosyalist çizginin temsilcileridir."

"Ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin umudu, direnci ve hakikati; gözaltı, faşist şiddet ve tasfiye operasyonlarıyla kırılamaz. Tarih ve hayat tanıktır ki bin kez kırılsa da dallarımız, yine çiçeğe, meyveye durmayı bilenlerdeniz. Bu direnci hep birlikte büyütelim, güçlendirelim. Bütün özgürlük, emek, demokrasi, gençlik, kadın, ekoloji mücadelesi öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum."

Selam ve sevgilerimle, Figen Yüksekdağ"

Kaynak: ANKA
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti