Haberler

Lice'deki Kanlı Kavga: 2 Tutuklama

Lice'deki Kanlı Kavga: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Figen Baran (18) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında çıkan, Figen Baran'ın (18) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos akşam saatlerinde, Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu, yaklaşık 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer M. ve Recep M., çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!