Fidan ve Rubio Arasında Görüşme Farklı Değerlendirmelere Yol Açtı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede taraflardan yapılan açıklamalardaki farklılıklar dikkati çekti. Her iki taraftan yapılan açıklamalarda savunma sanayii alanındaki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin farklı değerlendirmeler yer alırken. Rubio'nun açıklamasında İstanbul'daki tutuklama ve protestolara yönelik ifadeler de Ankara'daki diplomatik kaynaklar tarafından tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın dün Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından her iki tarafın görüşmeye ilişkin açıklamaları yansıdı. Görüşmenin öncesinde Türkiye'nin "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasına" ilişkin beklentiler dile getirilmişti.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilendirmede, bu konuya yer verilerek, "her iki tarafın savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılmasını ele aldığını ve sorunların çözümü için teknik görüşmelerin gerçekleştirileceği" ifade edildi.

Ancak ABD'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının aksine savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemesi dikkati çekti.

Savunma sanayii alanındaki farklı değerlendirmelerin yanı sıra ABD'den yapılan açıklamada İstanbul'daki tutuklama ve protestolara yönelik endişelerin paylaşıldığına yönelik ifadeler de Ankara'nın tepkisini çekti. Diplomatik kaynaklar görüşmenin "gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan" biçimde seyrettiğine işaret ederek, tutuklama ve protestolara yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığına dikkati çekti. Diplomatik kaynaklar, "Toplantıda bu konuya sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz" bilgisini paylaştı.