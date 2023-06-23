Fidan tipi diplomasi; yeni Dışişleri Bakanı nasıl başladı?

Türk - Amerikan ilişkilerinde İsveç düğümüFidan-Blinken görüştü; NATO zirvesine kadar çözüm zorGörüşme öncesi ABD ilişkileri için Fidan'dan talimatKazakistan'dan sürpriz Astana süreci kararı; taraflar şaşkınDış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.