Fidan tipi diplomasi; yeni Dışişleri Bakanı nasıl başladı?
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Türk - Amerikan ilişkilerinde İsveç düğümüFidan-Blinken görüştü; NATO zirvesine kadar çözüm zorGörüşme öncesi ABD ilişkileri için Fidan'dan talimatKazakistan'dan sürpriz Astana süreci kararı; taraflar şaşkınDış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.
Türk - Amerikan ilişkilerinde İsveç düğümü
Fidan-Blinken görüştü; NATO zirvesine kadar çözüm zor
Görüşme öncesi ABD ilişkileri için Fidan'dan talimat
Kazakistan'dan sürpriz Astana süreci kararı; taraflar şaşkın
Dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel