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Fidan tipi diplomasi; yeni Dışişleri Bakanı nasıl başladı?

Fidan tipi diplomasi; yeni Dışişleri Bakanı nasıl başladı?

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Türk - Amerikan ilişkilerinde İsveç düğümüFidan-Blinken görüştü; NATO zirvesine kadar çözüm zorGörüşme öncesi ABD ilişkileri için Fidan'dan talimatKazakistan'dan sürpriz Astana süreci kararı; taraflar şaşkınDış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.

Türk - Amerikan ilişkilerinde İsveç düğümü

Fidan-Blinken görüştü; NATO zirvesine kadar çözüm zor

Görüşme öncesi ABD ilişkileri için Fidan'dan talimat

Kazakistan'dan sürpriz Astana süreci kararı; taraflar şaşkın

Dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Barçın Yinanç İsveç Güncel Haberler

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