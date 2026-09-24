Fidan, New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile BM 81. Genel Kurulu'nda görüştü

Fidan, New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile BM 81. Genel Kurulu'nda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Fidan'ın New York'ta bulunduğu sırada gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.
Kaynak: AA