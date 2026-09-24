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Fidan, New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile BM 81. Genel Kurulu'nda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Fidan'ın New York'ta bulunduğu sırada gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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