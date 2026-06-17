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Bakan Fidan, Mısırlı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaparak İran ile ABD arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüşerek İran ile ABD arasında yapılacak müzakereleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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