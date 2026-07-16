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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'da Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Kiev'de görüştüğü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'na gitti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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