Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'da Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Kiev'de görüştüğü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'na gitti.
Kaynak: AA / Can Efesoy