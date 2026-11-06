Fidan, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümü iki devletin yan yana var olması olarak gördü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyaretine ilişkin, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahını her zaman önceliğimiz olarak görüyor; Anavatan ve Garantör Devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAK VE MENFAATLERİNİ HER PLATFORMDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır. Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edecektir. Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyor, 15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum."

Kaynak: ANKA