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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda İran-ABD müzakere sürecini ve tarafların pozisyonlarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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