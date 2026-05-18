Bakan Fidan, Almanya'da Stratejik Diyalog Toplantısı'na Eş Başkanlık Edecek

Dışişleri Bakanalığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na eş başkanlık edecek. Toplantının (TSİ) 16.30'da başlaması öngörülüyor, toplantı sonunda bakanlar tarafından bir ortak bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, Alman mevkidaşıyla gerçekleştireceği ortak basın toplantısının (TSİ) 17.30'da başlaması planlanıyor. Fidan'ın bugün ayrıca, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz tarafından kabul edilmesi, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA
