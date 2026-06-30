Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Kallas, Kos ve Brunner ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulunan Fidan Kallas, Kos ve Brunner'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Yaptıkları görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduklarını belirten Fidan, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiği, AB ile ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

AB'nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerini belirten Fidan, "Avrupa Komisyonunun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.