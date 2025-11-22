FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın Sağlık Durumu Kötüleşiyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik saldırılar nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve ciddi kilo kaybı yaşadığı bildirildi.

Esirler Medya Ofisi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) yapılan ortak açıklamada, "72 yaşındaki Saadat, Megiddo Hapishanesinden nakledildiği Ganot tecrit hapishanesine varır varmaz işgalci güçlerin baskı birimleri tarafından vahşi bir şekilde dövüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Saadat'ın önceki dönemde bulunduğu Megiddo Hapishanesinde de benzer saldırılara maruz kaldığı belirtilerek, "Saadat, koğuşuna yapılan tekrarlayan baskınlar, aşağılayıcı aramalar, doğrudan fiziksel saldırılar ve ağır tecrit koşulları nedeniyle ciddi sağlık kaybı yaşayarak, kilosunda da belirgin bir düşüş oldu." bilgisine yer verildi.

Ailesinin yaptığı açıklamada da FHKC liderinin daha önce ciddi bir deri hastalığı geçirdiği ve geçtiğimiz mart ayında Ramon Hapishanesi'nden Megiddo'ya nakli sırasında elleri ve başı bağlanarak uzun saatler boyunca açık alanda tutulduğu aktarıldı.

Saadat'ın maruz bırakıldığı uygulamaların "tam teşekküllü bir suç ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail hapishane idaresinin Saadat'ın hayatından doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar, işgalci güçlerin ulusal hareketin liderlerini yavaş yavaş fiziksel ve psikolojik olarak tasfiye etmeyi amaçlayan intikamcı politikalarının parçasıdır." denildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ilgili insan hakları kuruluşları, Saadat'a yönelik kötü muamelenin derhal durdurulması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ahmed Saadat, 2006'da tutuklandı, 2008'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsrail, 2011'de Şalit anlaşması olarak bilinen esir değişimi anlaşması kapsamında Saadat'ı serbest bırakmayı reddetti.