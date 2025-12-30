Prof. Dr. Turan Durgunoğlu Anlattı: Işık Lisesi'nden Türkiye'nin En Seçkin Üniversitelerine Uzanan Yol

(İSTANBUL) - Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV), Işık Okulları'nın kuruluşunun 140. yılına özel olarak hazırlanan "Feyziye'den Işık'a – 140 Yıl ve Ötesi" sergisi, Galeri Işık Teşvikiye'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, Selanik'te 1885 yılında başlayan ve Cumhuriyet'in eğitim reformlarıyla şekillenen köklü bir eğitim mirasını gözler önüne sererken, mezunların tanıklıkları sergiye canlı bir hafıza boyutu kazandırıyor.

Bu tanıklıklardan biri de 1963 Işık Lisesi mezunu Prof. Dr. Turan Durgunoğlu. Sergi alanında anılarını ANKA Haber Ajansı ile paylaşan Durgunoğlu, Işık Lisesi'nin kendisine yalnızca akademik bilgi değil, güçlü bir disiplin ve çalışma kültürü kazandırdığını vurguladı.

"Bizi yarış atı gibi değil, iyi insan ve iyi mühendis olacak şekilde yetiştirdiler"

Okulun vakıf yapısının eğitimin niteliğini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durgunoğlu, "Bu okul bir vakıftır ve kar amacı gütmez. Amaç, bulunduğu çevreye en kaliteli eğitimi sunmaktır. Bunun için çok güçlü idareciler ve çok iyi öğretmenler gerekir. Bizim dönemimizde bu fazlasıyla vardı" dedi.

Özellikle matematik öğretmeni Dr. Yusuf Ziya Efe'nin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkatİ çeken Durgunoğlu, 1963 mezunlarının akademik başarısını şu sözlerle anlattı:

"Fen sınıfımız 21 kişiydi. Bu sınıftan 9 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Bir arkadaşımız Türkiye birincisi oldu. Bu başarı tesadüf değildi."

Türkiye'nin en değerli lise öğretmenlerinden biri

Prof. Dr. Durgunoğlu, Dr. Yusuf Ziya Efe'nin yalnızca öğrencileri değil, eğitim dünyasını da derinden etkilediğini belirterek, "Devlet tarafından verilen ve bir lise öğretmenine verilebilecek en kıymetli ödüllerden biriyle onurlandırıldı. Işık Lisesi, o dönemde Türkiye genelinde en yüksek akademik ortalamaya sahip okul seçildi" diye konuştu. Durgunoğlu, hocaları adına bugün hala verilen Matematik Yüksek Başarı Ödülü'nün, Işık Okulları'nda başarıyı destekleyen eğitim anlayışının sürdüğünün bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim kültürü

Sergide, erken Cumhuriyet dönemine ait okul sıraları ve ders araç gereçleri ile günümüzün dijital eğitim donanımlarının yan yana sunulması, Prof. Dr. Durgunoğlu'nun anlattığı dönüşümü somut biçimde gözler önüne seriyor. "Feyziye'den Işık'a – 140 Yıl ve Ötesi" sergisi, bir mezunun kişisel hikayesi üzerinden, Türkiye'nin eğitim tarihinde nitelikli eğitimin nasıl kuşaktan kuşağa aktarıldığını anlatan güçlü bir hafıza mekanı olarak öne çıkıyor.