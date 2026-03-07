Nefes borusuna yiyecek kaçtı, kurtarılamadı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden 78 yaşındaki Fevzi Bilici, ailesi tarafından hastaneden alınarak Yahyalı Camikebir Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Bilici'nin (78) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Yahyalı Camikebir Camisi'ne getirildi. 4 çocuk babası Bilici için burada cenaze namazı kılındı. Bilici'nin cenazesine; AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bilici'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fevzi Bilici, kılınan namazın ardından Çiğilli Mahallesi Kitirli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı