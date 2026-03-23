FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 64 şüpheliden 41'inin tutuklandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sözde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan zanlılara yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan 64 şüpheliden 41'inin tutuklandığı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "FETÖ'ye yönelik yürüttüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu

Rümeysa öğretmenin şüpheli ölümü! Cesedi ırmakta bulundu
Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni

Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni