45 ilde FETÖ operasyonu: 87 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 20 günde 45 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını ve 87'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 20 gündür düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; FETÖ'nün mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaf üzerinden maddi destek sağlayan 223 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da gözaltına alındı. Şüphelilerden 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

