FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 121 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 121 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde gerçekleştiren operasyonlarda FETÖ'nün yapılanmasına yönelik 121 şüphelinin yakalandığını ve 58'inin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını, 58'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; FETÖ'nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 121 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonda, haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

